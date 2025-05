La petite boucle, promenade artistique et musicale à vélo – Besançon Besançon, 7 juin 2025 10:30, Besançon.

La petite boucle, promenade artistique et musicale à vélo Besançon

On repart en balade ? Pour la troisième année consécutive, La Petite Boucle embarque une centaine de cyclistes à travers la ville et ses alentours, à la rencontre de plusieurs propositions artistiques et musicales. Proposée par La Rodia, Les 2 Scènes et l’association Juste Ici, cette promenade à vélo permet de vivre des concerts dans des lieux insolites et aussi de découvrir les nouvelles œuvres du festival Bien Urbain.

Le peloton part toute une journée, sur un parcours tenu secret mais accessible à tous les mollets. Retour prévu vers 16h à la Rodia, non loin du Bastion et son incontournable Biergarten, qui vous accueille pour le reste de la journée et de la soirée. .

