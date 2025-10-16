La petite cantine à la ferme Ferme écofolies Sainte-Pazanne

La petite cantine à la ferme Ferme écofolies Sainte-Pazanne jeudi 16 octobre 2025.

La petite cantine à la ferme

Ferme écofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-11-14 12:00:00

2025-10-16 2025-11-14 2025-12-11

La Ferme Ecofolies de Sainte-Pazanne vous invite à un atelier cuisine très convivial, puis au partage du repas préparé par les convives !

Située au coeur d’une ferme bio et maraîchère, la Ferme Ecofolies propose toute l’année de nombreux ateliers et animations pour vous permettre de mieux manger et d’apprendre à cuisiner avec des produits bio et de saison.

C’est l’occasion de partager des recettes, des astuces de cuisine, de connaître les vertus de plantes méconnus…

Alors rendez-vous aux fourneaux pour cet atelier cuisine !



Pratique

le repas est préparé de 10h à 12h

réservations obligatoires

places limitées à 10 par atelier

le prix du repas est au tarif libre et solidaire

le repas est ensuite partagé à partir de 12h30 avec d’autres convives; 30 places maximum

plus d’informations et réservations par mail auprès de la Ferme Ecofolies

Ferme écofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 39 75 12 ecofolies@gmail.com

English :

The Ecofolies Farm in Sainte-Pazanne invites you to a convivial cooking workshop, followed by a meal prepared by the guests!

German :

Der Bauernhof Ecofolies in Sainte-Pazanne lädt Sie zu einem sehr geselligen Kochworkshop ein, bei dem Sie anschließend das von den Gästen zubereitete Essen teilen!

Italiano :

La fattoria Ecofolies di Sainte-Pazanne vi invita a un laboratorio di cucina conviviale, seguito da un pasto preparato dagli ospiti!

Espanol :

La granja Ecofolies de Sainte-Pazanne le invita a un agradable taller de cocina, seguido de una comida preparada por los invitados

L’événement La petite cantine à la ferme Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-10-03 par I_OT Pornic