La Petite Chapelle, maillon fort du patrimoine dunkerquois Petite chapelle Notre-Dame des Dunes Dunkerque

La Petite Chapelle, maillon fort du patrimoine dunkerquois Petite chapelle Notre-Dame des Dunes Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

La Petite Chapelle, maillon fort du patrimoine dunkerquois 20 et 21 septembre Petite chapelle Notre-Dame des Dunes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Haut lieu de piété et de dévotion du patrimoine dunkerquois, la Petite Chapelle, dédiée à Notre-Dame des Dunes, renferme un pan complet de l’histoire de Dunkerque. Le temps d’une visite, venez découvrir ce lieu, ces connexions qui l’ont toujours associée aux marins et armateurs.

Plus d’informations au 07 81 20 50 35

Petite chapelle Notre-Dame des Dunes 1 place de la Petite-Chapelle – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France Début XIXe siècle. Chapelle reconstruite en 1815 suite à la destruction des années révolutionnaires – bâtiment transformé en poudrière- explosion accidentelle.

Haut lieu de piété et de dévotion du patrimoine dunkerquois, la Petite Chapelle, dédiée à Notre-Dame des Dunes, renferme un pan complet de l’histoire de Dunkerque. Le temps d’une visite, venez ce ces…

libre de droit