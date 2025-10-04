La petite conférence sur l’espace Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Une conférence à hauteur d’enfant ( qui intéressera aussi leurs parents !) avec Raphaël Lallemand et Alexandre Prieur, jeunes chercheurs en astrophysique du Laboratoire Temps Espace (Observatoire de Paris)

inscription en ligne ( à partir du 1er septembre) sur billetweb

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris