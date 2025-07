LA PETITE COURSE EN PLUS Mayenne

LA PETITE COURSE EN PLUS Mayenne samedi 13 septembre 2025.

LA PETITE COURSE EN PLUS

Plan d’eau Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

La petite course en plus est la première édition organisée par le Comité Départemental Handisport de la Mayenne et l’association Le Son de Vie.

Il s’agit de partager un moment sportif et convivial entre personnes valides ou non, en solo ou en équipe, en marchant, en courant ou en roulant. Les épreuves sont ouvertes à tous. Le parcours est une boucle de 1300m sur du chemin cendré, autour du plan d’eau à Mayenne, à allure libre durant 5h30.

L’inclusion est au cœur de l’événement il s’agit de permettre à chacun de participer, selon ses envies et ses capacités. La mixité des profils et la solidarité sont encouragées, car elles contribuent à valoriser la diversité.

Pour cela, le matériel spécifique est autorisé fauteuil manuel, Joëlette, Hippocampe ou tout matériel d’athlétisme adapté sans assistance électrique. .

Plan d’eau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

