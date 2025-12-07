LA PETITE CUISINE DE MEHDI — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 7 décembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB est heureux de recevoir le réalisateur Amine Adjina à l’occasion de l’avant-première de son 1er long métrage, La Petite cuisine de Mehdi. En compagnie de la comédienne Clara Bretheau.

LA PETITE CUISINE DE MEHDI d’Amine Adjina

Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions.

1h44, France, 2025

Avec Younès Boucif, Clara Bretheau (promotion 10 de l’École du TNB) et Hiam Abbass

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine