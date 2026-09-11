LA PETITE CUISINE DUN GRAND SINGE Saint-Amand-Montrond
dimanche 31 janvier 2027 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
LA PETITE CUISINE DUN GRAND SINGE
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
DIMANCHE 31 JANVIER À 15H
LA PETITE CUISINE D’UN GRAND SINGE
COMPAGNIE UN TEMPS (36)
Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Projet scientifico-théâtral
Public à partir de 12 ans
Durée 1h05
Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€
Ce qui aurait dû être la simple préparation d’un dîner va prendre un autre tour… Victoire, bien installée dans ses habitudes, va vivre une série de bouleversements qui remettront en cause la place qu’elle donnait à l’espèce humaine dans le fonctionnement du monde. Sa cuisine va devenir le théâtre d’un voyage initiatique qu’elle va partager avec un scientifique qui ne faisait pas partie des invités… Ils assisteront à une pêche collective d’oiseaux de mer, écouteront le chant des poissons et croiseront la faune et la flore de nos origines, entre autre… Fruit de la collaboration avec un biologiste, le spectacle, aux accents burlesques, propose à chacun de se questionner sur sa propre relation aux autres êtres vivants. .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
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English :
SUNDAY, JANUARY 31, %C0 3:00 P.M.
THE LITTLE KITCHEN OF A BIG MONKEY
COMPAGNIE UN TEMPS (36)
At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Scientific-theatrical project
Audience ages 12 and up
Running time: 1 hour 5 minutes
Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?
L’événement LA PETITE CUISINE DUN GRAND SINGE Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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