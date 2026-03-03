La Petite Cure souffle sa première bougie ! La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 17:00 – 23:59

Gratuit : oui Concert à prix libre Tout public

Venez enflammer le dancefloor pour féter les un an de la Petite Cure !Pour l’occasion, un mot des bénévoles est prévu à 18h30 suivi d’un concert poétique et coloré de QUEEN WILLOW, puis Paul fera tourner les vinyles !Ouverture exceptionnelle de 17h jusqu’à minuit !

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300



