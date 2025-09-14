La Petite Dernière Cameo Saint Sébastien Nancy

La Petite Dernière Dimanche 14 septembre, 17h30 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin :
Début : 2025-09-14T17:30:00 – 2025-09-14T19:16:00
Fin : 2025-09-14T17:30:00 – 2025-09-14T19:16:00

En présence de Hafsia Herzi et Fatima Daas

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=J9FWO »}]
Rencontre – Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un… Cameo Saint Sébastien La Petite Dernière