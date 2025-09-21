LA PETITE DERNIERE La Comète Châlons-en-Champagne

LA PETITE DERNIERE Dimanche 21 septembre, 18h00 La Comète Marne

AVANT-PREMIÈRE LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE À 18H — Fatima, 17 ans, vit en banlieue dans une famille aimante. En intègrant une fac de philo à Paris, elle découvre un nouveau monde et s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima questionne alors son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?… Hafsia Herzi adapte brillamment le roman de Fatima Daas, autofiction puissante sur la difficulté de devenir soi-même.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

