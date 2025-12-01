La petite fabrique de Noël Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

La petite fabrique de Noël Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement dimanche 21 décembre 2025.

La petite fabrique de Noël

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 10h50. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 10:50:00

Date(s) :

2025-12-21

Conte pour enfants de 6 mois à 3 ans

Dans le village du Père-Noël, il y a un endroit secret, magique, mystérieux…



Un endroit où l’on prépare un tas de petites surprises pour les enfants mais surtout beaucoup d’amour…



C’est la Petite Fabrique de Noël.



La Fée de Noël, les lutins et des invités surprises vont vous faire vivre un moment unique et merveilleux.



Avec musique, chansons et marionnettes .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Storytelling for children aged 6 months to 3 years

German :

Märchen für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren

Italiano :

Racconto per bambini da 6 mesi a 3 anni

Espanol :

Cuentacuentos para niños de 6 meses a 3 años

L’événement La petite fabrique de Noël Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille