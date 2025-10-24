La Petite fabrique de nuages Cinématographe (Le) Nantes

2025-10-24 14:30

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

« La Petite fabrique de nuages » – 5 films – Collectif – international – 2015 – 46 min.Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours bon de lever la tête vers les nuages. Cinq courts métrages aux univers graphiques variés pour s’envoler avec poésie vers l’aventure. Jeune public à partir de 4 ans Séance du vendredi 24 octobre 2025 à 14h15, suivie d’une lecture avec une conteuse Dans le cadre des Lucioles (rendez-vous cinéma jeune public)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com