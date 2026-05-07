La petite fabrique Jeux de lettres Villa Beatrix Enea Anglet
La petite fabrique Jeux de lettres Villa Beatrix Enea Anglet mercredi 10 juin 2026.
Anglet
La petite fabrique Jeux de lettres
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Atelier pour les 6-11 ans dans le cadre de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances proposé par Léa Claverie.
Un atelier de pratique artistique autour de l’exposition documentaire mettant en lumière la richesse des échanges artistiques et intellectuels entre le poète et le musicien.
Jeux de lettres de la typographie à la correspondance, à toi de jouer ! .
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : La petite fabrique Jeux de lettres
L’événement La petite fabrique Jeux de lettres Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet
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