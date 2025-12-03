LA PETITE FANFARE DE NOËL — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Mercredi 3 décembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien : dans ce grand calme blanc, 1000 sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique : saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

41 min, France / Allemagne, 2025

Goûter + atelier

MER 03 12 15h30

À l’issue de la projection, profitez d’un atelier manuel pour les tout-petits sur le thème de Noël, suivi d’un goûter gourmand en partenariat avec Little KMBO au Bar du TNB.

Tarif : 5,50 € atelier + goûter

Dates et horaires

Début : 2025-12-03T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T17:30:00.000+01:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4065

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine