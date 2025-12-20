La Petite Fanfare de Noël Loft Cinémas Lencloître

La Petite Fanfare de Noël

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .

