La Petite Fanfare de Noël Loft Cinémas Lencloître

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne
Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .
Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
