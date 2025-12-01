La Petite fanfare de Noël Ciné Comté Poligny
La Petite fanfare de Noël Ciné Comté Poligny mercredi 24 décembre 2025.
La Petite fanfare de Noël
Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-24 16:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Dans le cadre de Ciné-Goûter, Ciné Comté accueille la projection de La Petite fanfare de Noël
Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .
Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 19 35 cinecomte@orange.fr
