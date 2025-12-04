La petite fanfare de Noël Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

La petite fanfare de Noël

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Court métrage d’animation à partir de 3 ans.

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout et le silence s’installe. Mais dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! La magie de Noël peut commencer ! Durée 40 min

Le film sera suivi d’un atelier ATELIER COMPLET .

+33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : La petite fanfare de Noël

Animated short for ages 3 and up.

