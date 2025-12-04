La petite fanfare de Noël Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
La petite fanfare de Noël Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 14 décembre 2025.
La petite fanfare de Noël
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Court métrage d’animation à partir de 3 ans.
Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout et le silence s’installe. Mais dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! La magie de Noël peut commencer ! Durée 40 min
Le film sera suivi d’un atelier ATELIER COMPLET .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : La petite fanfare de Noël
Animated short for ages 3 and up.
