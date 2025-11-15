La petite fanfare de Noël Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
La petite fanfare de Noël Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot lundi 22 décembre 2025.
La petite fanfare de Noël
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-12-22
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Ciné-Créatif spécial Noël !
Projection du programme de courts-métrages La petite fanfare de Noël, suivie d’un atelier sons et bruitages avec un professionnel.
Dès 3 ans, 40 minutes.
Sur inscription.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : La petite fanfare de Noël
Special Christmas Ciné-Créatif!
Screening of the short film program La petite fanfare de Noël, followed by a sound effects workshop with a professional.
Ages 3 and up, 40 minutes.
Registration required.
German : La petite fanfare de Noël
Kreatives Kino speziell zu Weihnachten!
Vorführung des Kurzfilmprogramms La petite fanfare de Noël (Die kleine Weihnachtsfanfare), gefolgt von einem professionellen Ton- und Geräusche-Workshop.
Ab 3 Jahren, 40 Minuten.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Speciale Ciné-Créatif di Natale!
Proiezione del cortometraggio La petite fanfare de Noël, seguita da un laboratorio di effetti sonori con un professionista.
Dai 3 anni in su, 40 minuti.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol : La petite fanfare de Noël
¡Ciné-Créatif especial Navidad!
Proyección del programa de cortometrajes La petite fanfare de Noël, seguida de un taller de efectos sonoros con un profesional.
A partir de 3 años, 40 minutos.
Inscripción obligatoria.
