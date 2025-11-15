La petite fanfare de Noël Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

La petite fanfare de Noël

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Ciné-Créatif spécial Noël !

Projection du programme de courts-métrages La petite fanfare de Noël, suivie d’un atelier sons et bruitages avec un professionnel.

Dès 3 ans, 40 minutes.

Sur inscription.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : La petite fanfare de Noël

Special Christmas Ciné-Créatif!

Screening of the short film program La petite fanfare de Noël, followed by a sound effects workshop with a professional.

Ages 3 and up, 40 minutes.

Registration required.

German : La petite fanfare de Noël

Kreatives Kino speziell zu Weihnachten!

Vorführung des Kurzfilmprogramms La petite fanfare de Noël (Die kleine Weihnachtsfanfare), gefolgt von einem professionellen Ton- und Geräusche-Workshop.

Ab 3 Jahren, 40 Minuten.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Speciale Ciné-Créatif di Natale!

Proiezione del cortometraggio La petite fanfare de Noël, seguita da un laboratorio di effetti sonori con un professionista.

Dai 3 anni in su, 40 minuti.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : La petite fanfare de Noël

¡Ciné-Créatif especial Navidad!

Proyección del programa de cortometrajes La petite fanfare de Noël, seguida de un taller de efectos sonoros con un profesional.

A partir de 3 años, 40 minutos.

Inscripción obligatoria.

