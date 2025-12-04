La Petite Fille sur la banquise Médiathèque Marguerite Duras Paris

La Petite Fille sur la banquise Médiathèque Marguerite Duras Paris jeudi 4 décembre 2025.

Discussion entre Adélaïde Bon, autrice de La Petite Fille sur la banquise, et Pauline Bureau, qui adapte ce récit à la scène.

Comment adapter au théâtre le drame intime de quelqu’un d’autre ?

J’ai neuf ans. Un dimanche de mai, je rentre seule de la fête de l’école, un monsieur me suit. Un jour blanc.

Après, la confusion.

Année après année, avancer dans la nuit.

Quand on n’a pas les mots, on se tait, on s’enferme, on s’éteint, alors les mots, je les ai cherchés. Longtemps. Et de mots en mots, je me suis mise à écrire. Je suis partie du dimanche de mai et j’ai traversé mon passé, j’ai confronté les faits, et phrase après phrase, j’ai épuisé la violence à force de la nommer, de la délimiter, de la donner à voir et à comprendre.

Page après page, je suis revenue à la vie. Adélaïde Bon.

Un appel de la brigade des mineurs rouvre une blessure enfouie : l’agression subie à neuf ans, restée sans mot ni justice. A travers une enquête obstinée, un procès hors norme et la parole enfin rendue aux victimes, se dessine l’histoire d’une réparation. Entre scènes de tribunal et visions oniriques, Pauline Bureau met en lumière la mémoire traumatique, la lutte collective des femmes et la lente conquête d’une dignité retrouvée.

La Petite Fille sur la banquise sera créée en mars-avril 2026 à La Colline – théâtre national.

Adélaïde Bon Née en 1981, Adélaïde Bon est autrice, comédienne et lectrice à voix haute. Après une classe préparatoire et une licence de lettres à la Sorbonne, elle intègre l’École supérieure d’art dramatique de Paris. Comédienne dans le théâtre public et à la télévision, elle a également conçu et interprété de nombreuses lectures spectacles dans des usines, des trains, des écoles ou des musées. En 2019, avec Ariane Dionyssopoulos et Hélène Francisci, elle fonde la compagnie « Une chambre à soi ». Formée aux principes de l’éducation populaire au Théâtre de l’Opprimé et aux questions de l’égalité femme/homme, elle a animé nombre d’ateliers auprès de personnes en situation précaire. La Petite Fille sur la banquise est son premier livre, un récit publié chez Grasset en mars 2018, puis au Livre de Poche où il a reçu le prix des lecteurs. Il a été traduit en sept langues.

Pauline Bureau Après une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (promotion 2004), elle fonde la compagnie La part des anges avec les actrices et acteurs qui sont toujours au cœur de ses spectacles aujourd’hui. Elle met en scène un certain nombre de textes de théâtres et de matériaux divers avant d’écrire elle-même Sirènes en 2014. L’écriture devient alors le centre de sa pratique et, depuis, elle met en scène ses propres textes. Dormir cent ans, Mon cœur et Féminines suivent ; elle crée ces trois spectacles avec les acteurs de sa troupe et Hors la loi avec les acteurs de la Comédie Française. Ses créations se sont jouées à Paris et en tournées en France ainsi qu’à l’étranger. Les équipes ont eu la joie de recevoir de nombreux prix pour ces spectacles (Molière, Prix de la SACD, Prix du syndicat de la critique…). En parallèle de ce chemin, Pauline Bureau a mis en scène plusieurs opéras. Consciente de la sous-représentation des écritures de femmes sur nos plateaux, elle travaille également à l’émergence de nouvelles voix en produisant des spectacles écrits par des femmes : Les Bijoux de pacotille de Céline Millat Baumgartner et Constellations de Léa Fouillet.

Elle créé à La Colline le spectacle Pour autrui (2021) et Neige (2023).

Rencontre entre Adélaïde Bon et Pauline Bureau, en partenariat avec La Colline – théâtre national

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-04T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T19:30:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras