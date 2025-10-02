LA PETITE GRAINE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-02 20:30:00
2025-10-02
LA PETITE GRAINE
Avant première
De Mathias Rifkiss et Colas Rifkiss
Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco et Camille Solal
Date de sortie en salle 8 octobre 2025
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
THE LITTLE SEED
Preview
By Mathias Rifkiss and Colas Rifkiss
With Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco and Camille Solal
Release date: October 8, 2025
German :
DAS KLEINE SAMENKORN
Vorpremiere
Von Mathias Rifkiss und Colas Rifkiss
Mit Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco und Camille Solal
Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025
Italiano :
IL PICCOLO SEME
Anteprima
Di Mathias Rifkiss e Colas Rifkiss
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco e Camille Solal
Data di uscita: 8 ottobre 2025
Espanol :
LA PEQUEÑA SEMILLA
Vista previa
Por Mathias Rifkiss y Colas Rifkiss
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco y Camille Solal
Fecha de estreno: 8 de octubre de 2025
