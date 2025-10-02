LA PETITE GRAINE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

LA PETITE GRAINE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

LA PETITE GRAINE Jeudi 2 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02 22:30:00

Date(s) :
2025-10-02

LA PETITE GRAINE
Avant première


De Mathias Rifkiss et Colas Rifkiss
Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco et Camille Solal  

Date de sortie en salle 8 octobre 2025
  .

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

THE LITTLE SEED
Preview


By Mathias Rifkiss and Colas Rifkiss
With Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco and Camille Solal

Release date: October 8, 2025

German :

DAS KLEINE SAMENKORN
Vorpremiere


Von Mathias Rifkiss und Colas Rifkiss
Mit Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco und Camille Solal

Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025

Italiano :

IL PICCOLO SEME
Anteprima


Di Mathias Rifkiss e Colas Rifkiss
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco e Camille Solal

Data di uscita: 8 ottobre 2025

Espanol :

LA PEQUEÑA SEMILLA
Vista previa


Por Mathias Rifkiss y Colas Rifkiss
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Thomas Vdb, Amalia Blasco y Camille Solal

Fecha de estreno: 8 de octubre de 2025

L’événement LA PETITE GRAINE Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains