La Petite Guinguette du Moul’U Fabrico Valence

La Petite Guinguette du Moul’U

Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Début : Mercredi 2025-07-23 16:00:00

fin : 2025-07-23 22:45:00

2025-07-23

Un programme aussi généreux que l’été est chaud, ça vous tente ?

On vous donne rendez-vous mercredi 23 juillet à partir de 16h, rue Belle Image à Valence, pour une fin de journée pleine de rencontres, de bonnes choses à manger, de spectacles et de moments

Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org

English :

Are you tempted by a program as generous as the summer is hot?

We look forward to seeing you on Wednesday July 23rd from 4pm, on Rue Belle Image in Valence, for a day full of encounters, good food, shows and fun

German :

Haben Sie Lust auf ein Programm, das so großzügig ist wie der Sommer heiß?

Wir treffen uns am Mittwoch, den 23. Juli ab 16 Uhr in der Rue Belle Image in Valence, um den Tag mit Begegnungen, gutem Essen, Aufführungen und Momenten ausklingen zu lassen

Italiano :

Siete tentati da un programma tanto generoso quanto l’estate è calda?

Vi aspettiamo mercoledì 23 luglio dalle 16.00, in Rue Belle Image a Valence, per una giornata ricca di incontri, buon cibo, spettacoli e divertimento!

Espanol :

¿Le tienta un programa tan generoso como caluroso es el verano?

Le esperamos el miércoles 23 de julio, a partir de las 16.00 horas, en la Rue Belle Image de Valence, para una jornada llena de encuentros, buena comida, espectáculos y diversión

