La petite Guinguette Guéblange-lès-Dieuze samedi 2 août 2025.

Rue de dieuze Guéblange-lès-Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 16:00:00

fin : 2025-08-03 02:00:00

2025-08-02

Soirée guinguette

Pétanque à partir de 16h

Groupe de musique local

Buvette et restauration sur placeTout public

Rue de dieuze Guéblange-lès-Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 27 24 20 75 lespetitsgueblangeois@laposte.net

English :

Guinguette evening

Pétanque from 4pm

Local band

Refreshments and food on site

German :

Abend mit Guinguette

Boulespiel ab 16 Uhr

Lokale Musikgruppe

Getränke und Essen vor Ort

Italiano :

Serata Guinguette

Petanque dalle 16.00

Banda locale

Rinfreschi e cibo in loco

Espanol :

Tarde de guinguette

Petanca a partir de las 16h

Banda local

Refrescos y comida in situ

