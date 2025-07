Bal Latino à La Villette Live & Djs à La Petite Halle La Petite Halle Paris

Bal Latino à La Villette Live & Djs à La Petite Halle La Petite Halle Paris samedi 12 juillet 2025.

Rendez-vous pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la Petite Halle au Parc de La Villette !

Rendez-vous samedi 12 juillet avec salsa, cumbia, son, reggaeton, merengue, afro-latin, caribe, bachata y maaaas !

A bailar todos avec cette soirée muy caliente en entrée libre avant 21h !

Lives

EDDY Y SON PICANTE

(Son & Salsa / Cuba)

Clubbing

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

GROOVALIZACION DJs (Afro/Latin/Caribbean)

Soirée caliente ce samedi à La Villette avec live et DJ set para bailar toda la noche avec salsa, cumbia, son, reggaeton, merengue, afro-latin, caribe, bachata y maaaas !

Le samedi 12 juillet 2025

de 21h00 à 02h00

payant

De 8 à 10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-13T00:00:00+02:00

fin : 2025-07-13T05:00:00+02:00

Date(s) : 2025-07-12T21:00:00+02:00_2025-07-12T02:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/events/10065659830221512