la petite histire qui va te faire flipper Théâtre du Péglé Mont-de-Marsan

la petite histire qui va te faire flipper

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Typhus s’empare du Conte du Genévrier des frères Grimm pour fabriquer une véritable usine à cauchemars avec des objets. Rassurons-nous ce n’est que du théâtre !

Même s’il a appris à raconter l’histoire de cet orphelin mal-aimé et maltraité mais qu’il ne s’en souvient plus très bien, Typhus ira au bout de son récit. Il a tout prévu: la musique, les accessoires, l’éclairage, l’entracte, les effets spéciaux… L’histoire vivra, peu importe les aléas. Ça grince, ça frissonne et on sourit. .

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 14 85 billetterie@theatredegascogne.fr

