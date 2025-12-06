La Petite Histoire champêtre Rue Jean Teillet Saint-Junien

La Petite Histoire champêtre

Rue Jean Teillet Médiathèque Salle Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Chaque premier mercredi du mois, la médiathèque de Saint-Junien invite les petits curieux à un doux moment d’évasion la Petite Histoire.

Installez-vous bien au chaud dans l’espace jeunesse et laissez-vous embarquer par nos bibliothécaires dans un monde plein de couleurs, de rires et d’émotions.

Au fil des pages, les histoires prennent vie, les personnages s’animent et l’imaginaire s’envole… un vrai plaisir à partager en famille !

Sur inscription. A partir de 3 ans. .

