La petite histoire d’un célèbre pâté breton Musée de Bretagne Rennes Samedi 11 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Tout est-il bon dans le cochon ?

Venez découvrir l’aventure de la célèbre petite boite bleue et jaune à travers une visite courte sur cette icône de l’agroalimentaire breton.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T16:45:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine