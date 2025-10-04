LA PETITE HISTOIRE – LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER – CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre

LA PETITE HISTOIRE – LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE CULTUREL J.DUHAMEL PRÉSENTE : LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPERTyphus a trouvé une histoire. Une histoire chétive en mal d’amour qu’il a recueillie et soignée du mieux qu’il a pu. Elle est peut-être un peu tordue, mais cette nuit elle ose se montrer. Elle vous attend. Vêtue de son plus beau costume d’épouvantabilité d’horreur atroce, la voilà prête à remplir vos têtes de jolis crochenoirs. C’est une histoire sordide que le conte du Genévrier. Une histoire qui s’immisce et croupit dans nos cœurs jusqu’à ce qu’on la recrache, plus difforme qu’avant. Une histoire qu’on devrait enfouir à tout jamais. Une véritable usine à cauchemars. Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… tout à une fin !La presse en parle« De détours emportés en divagations effervescentes, c’est dans la fragilité de fêlures sensibles que se déplie le tragique, qu’éclatent les chairs, que se défont les relations, que se déploie une histoire qui prend vie et consistance. […] Touchant les extrêmes entre cruauté et innocence, gestes maladroits et actions spontanées, Typhus navigue sans filtre et nous attire dans une histoire où les frontières entre fiction et réel se brouillent jusqu’à se confondre. » Reg’artsÉcriture et jeu Emmanuel Gil • Aide à la mise en scène Lisa Peyron et Marek Kastelnik

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 Vitre 35