La petite histoire qui va te faire flipper ta race – Typhus Bronx Espace Beausoleil Pont-Péan Samedi 14 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine
10€/8€/7€/6€
Typhus est de retour et il a déterré une histoire ancienne. Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d'objet librement horrifique. Avertissement : clown piquant !
Conte à frémir debout d’à(peu)près les frères Grimm
Celle d’un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré… mais finalement réincarné et bien décidé à se venger !
(Enfin, s’il y arrive…)
Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique
Avertissement : Clown qui pique pour adultes consentants et ados avertis.
Début : 2026-03-14T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T22:00:00.000+01:00
https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28385-0.wb?REFID=F0kJAAAAAACbAA
Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine
espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563