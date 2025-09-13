La petite histoire qui va te faire flipper ta race – Typhus Bronx Espace Beausoleil Pont-Péan

La petite histoire qui va te faire flipper ta race – Typhus Bronx Espace Beausoleil Pont-Péan samedi 14 mars 2026.

10€/8€/7€/6€

Typhus est de retour et il a déterré une histoire ancienne. Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique. Avertissement : clown piquant !

Conte à frémir debout d’à(peu)près les frères Grimm

Typhus a déterré une histoire ancienne.

Celle d’un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré… mais finalement réincarné et bien décidé à se venger !

(Enfin, s’il y arrive…)

Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique

Avertissement : Clown qui pique pour adultes consentants et ados avertis.

Début : 2026-03-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T22:00:00.000+01:00

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28385-0.wb?REFID=F0kJAAAAAACbAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563