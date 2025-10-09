La petite Italie dans la cite des Papes Avignon

La petite Italie dans la cite des Papes Avignon jeudi 9 octobre 2025.

La petite Italie dans la cite des Papes

place Pignotte Avignon Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-11

Avignon Tourisme vous propose une visite guidée dans le cadre de la Semaine italienne à Avignon La Bella Italia et vous invite à partir à la découverte du passé italien de la ville.

place Pignotte Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

Avignon Tourisme offers you a guided tour as part of the Italian Week in Avignon La Bella Italia, and invites you to discover the city’s Italian past.

German :

Avignon Tourisme bietet Ihnen eine Führung im Rahmen der Italienischen Woche in Avignon La Bella Italia an und lädt Sie ein, die italienische Vergangenheit der Stadt zu entdecken.

Italiano :

Avignon Tourisme propone una visita guidata nell’ambito della Settimana italiana di Avignone La Bella Italia e vi invita a scoprire il passato italiano della città.

Espanol :

Avignon Tourisme propone una visita guiada en el marco de la Semana Italiana de Aviñón La Bella Italia, y le invita a descubrir el pasado italiano de la ciudad.

L’événement La petite Italie dans la cite des Papes Avignon a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Avignon Tourisme