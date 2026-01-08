La petite Italie dans la cite des Papes Avignon
place Pignotte Avignon Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 14:30:00
Avignon Tourisme vous invite à partir à la découverte du passé italien de la ville.
place Pignotte Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
English :
Avignon Tourisme invites you to discover the city’s Italian past.
