La petite Italie dans la cite des Papes Avignon

La petite Italie dans la cite des Papes

place Pignotte Avignon Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-28 14:30:00
2026-02-28

Avignon Tourisme vous invite à partir à la découverte du passé italien de la ville.
place Pignotte Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74  officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

Avignon Tourisme invites you to discover the city’s Italian past.

