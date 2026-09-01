Informations pratiques

Casteljaloux

La petite kermesse de l’Amicale Laïque

Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Stands et découverte, animations toute l’après-midi.

Soirée festive

Buvette et restauration sur place

Stands & découvertes : maquillage enfants, arts créatifs, jeux en bois, discogolf, pistolet laser, pêche aux canards, patchwork, numismatique, cartophilie…

Animations toute l’après midi : marionnettes à main, atelier surprise, yoga du rire, yoga, piñata…

À partir de 18 h : apéro culturel, chants, théâtre, danse, sangria maison, tombola…

Soirée festive, ambiance dansante

Buvette & restauration sur place .

Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La petite kermesse de l’Amicale Laïque

Booths and activities, with entertainment all afternoon.

Festive evening

Refreshments and food available on site

L’événement La petite kermesse de l’Amicale Laïque Casteljaloux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne