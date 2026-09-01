La petite kermesse de l’Amicale Laïque Casteljaloux
samedi 19 septembre 2026 · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
La petite kermesse de l’Amicale Laïque
Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Stands et découverte, animations toute l’après-midi.
Soirée festive
Buvette et restauration sur place
Stands & découvertes : maquillage enfants, arts créatifs, jeux en bois, discogolf, pistolet laser, pêche aux canards, patchwork, numismatique, cartophilie…
Animations toute l’après midi : marionnettes à main, atelier surprise, yoga du rire, yoga, piñata…
À partir de 18 h : apéro culturel, chants, théâtre, danse, sangria maison, tombola…
Soirée festive, ambiance dansante
Buvette & restauration sur place .
Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr
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English : La petite kermesse de l’Amicale Laïque
Booths and activities, with entertainment all afternoon.
Festive evening
Refreshments and food available on site
L’événement La petite kermesse de l’Amicale Laïque Casteljaloux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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