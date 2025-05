La petite Lecture de Marion – Saint-Rémy, 14 juin 2025 11:00, Saint-Rémy.

Calvados

La petite Lecture de Marion Centre culturel Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

La petite Lecture de Marion au centre culturel

La petite Lecture de Marion au centre culturel .

Centre culturel

Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie

English : La petite Lecture de Marion

LEVEL ZERO

France, 2024, Saint-Rémy-sur-Orne.

The Current Eye is a professional photographer who has been studying images for ten years. Alongside his film studies at the University of Rennes, he has developed a passion for documentary photography. The Current Eye?s focus is on the everyday. For him, every life is a film filled with characters, on which he pauses to freeze a precise moment.

Opening on Friday, June 7, 2024 at 6pm.

German : La petite Lecture de Marion

Marions kleine Lesung im Kulturzentrum

Italiano :

La piccola lettura di Marion al centro culturale

Espanol :

La pequeña lectura de Marion en el centro cultural

L’événement La petite Lecture de Marion Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Suisse Normande