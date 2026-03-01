La Petite Lecture de Marion

Route de Caen Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

le samedi 14 mars à 11h00, Marion donne à nouveau rendez‑vous aux plus jeunes pour une nouvelle séance de fabuleuse Petite Lecture, destinée aux enfants jusqu’à 7 ans. Au programme : de petites histoires choisies autour du printemps.

Marion donne à nouveau rendez‑vous aux plus jeunes pour une nouvelle séance de fabuleuse Petite Lecture, destinée aux enfants jusqu’à 7 ans. Au programme : de petites histoires choisies autour du printemps, pour célébrer la saison qui revient et partager un moment tout doux en famille. .

Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Petite Lecture de Marion

On Saturday 14 March at 11.00 am, Marion will once again be welcoming youngsters to a fabulous Petite Lecture session for children up to 7 years old. On the programme: short stories about spring.

L’événement La Petite Lecture de Marion Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande