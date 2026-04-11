Saint-Rémy

La Petite Lecture de Marion

Route de Caen Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une histoire qui s’anime, des mots qui prennent vie, et les 0–7 ans embarquent pour un petit voyage plein de surprises. Vous adorez comment Marion raconte, joue, fait vivre les personnages, alors venez ouvrir grand vos oreilles et votre imagination pour un nouveau rendez-vous !

Une histoire qui s’anime, des mots qui prennent vie, et les 0–7 ans embarquent pour un petit voyage plein de surprises. Vous adorez comment Marion raconte, joue, fait vivre les personnages, alors venez ouvrir grand vos oreilles et votre imagination pour un nouveau rendez-vous ! .

Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11

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English : La Petite Lecture de Marion

A story comes to life, words come to life, and 0-7 year olds embark on a little journey full of surprises. If you love the way Marion tells stories, plays the characters and brings them to life, then come and open up your ears and your imagination for a new rendez-vous!

L’événement La Petite Lecture de Marion Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Suisse Normande