La petite librairie à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Début : 2025-10-29 17:00:00

fin : 2025-10-29 19:00:00

2025-10-29

Partage de coups de cœur de lecture avec un.e bibliothécaire et… vous !

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Share your reading favourites with a librarian and… you!

German :

Austausch von Lesehighlights mit einer Bibliothekarin und… Ihnen!

Italiano :

Condividete le vostre letture preferite con un bibliotecario e… con voi!

Espanol :

Comparta sus lecturas favoritas con un bibliotecario y… ¡con usted!

