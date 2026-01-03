La petite librairie à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-02-25 17:00:00
fin : 2026-02-25 19:00:00
2026-02-25
Partage de coups de cœur de lecture avec un·e bibliothécaire et… vous !
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Share your reading favourites with a librarian and… you!
