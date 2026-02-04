La petite librairie Médiathèque Intercommunale Montélimar

La petite librairie

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-03-24 17:00:00

fin : 2026-03-24 18:30:00

2026-03-24

Partage de coups de cœur de lectures avec un.e bibliothécaire et… vous !

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Share your reading favourites with a librarian and… you!

