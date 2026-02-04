La petite librairie Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale Montélimar
Début : 2026-03-24 17:00:00
fin : 2026-03-24 18:30:00
2026-03-24
Partage de coups de cœur de lectures avec un.e bibliothécaire et… vous !
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Share your reading favourites with a librarian and… you!
L’événement La petite librairie Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération