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La Petite Messe solennelle de Rossini Samedi musical Eglise Saint Pierre Génissieux

La Petite Messe solennelle de Rossini Samedi musical Eglise Saint Pierre Génissieux dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Eglise Saint Pierre

Adresse : 155 Rue le Champ de Mars

Ville : 26750 Génissieux

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Génissieux

La Petite Messe solennelle de Rossini Samedi musical

Eglise Saint Pierre 155 Rue le Champ de Mars Génissieux Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

La Petite Messe Solennelle de Rossini pour choeur, solistes, piano et accordéon.
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Eglise Saint Pierre 155 Rue le Champ de Mars Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 71 91 81  vochora@wanadoo.fr

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English :

Rossini’s Petite Messe Solennelle: for choir, soloists, piano and accordion.

L’événement La Petite Messe solennelle de Rossini Samedi musical Génissieux a été mis à jour le 2025-04-02 par Valence Romans Tourisme

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