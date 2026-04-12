La Petite Messe solennelle de Rossini Samedi musical Eglise Saint Pierre Génissieux

Génissieux

La Petite Messe solennelle de Rossini Samedi musical

Eglise Saint Pierre 155 Rue le Champ de Mars Génissieux Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La Petite Messe Solennelle de Rossini pour choeur, solistes, piano et accordéon.

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Eglise Saint Pierre 155 Rue le Champ de Mars Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 71 91 81 vochora@wanadoo.fr

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English :

Rossini’s Petite Messe Solennelle: for choir, soloists, piano and accordion.

L’événement La Petite Messe solennelle de Rossini Samedi musical Génissieux a été mis à jour le 2025-04-02 par Valence Romans Tourisme