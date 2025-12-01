La Petite Messe Solennelle, Rossini Temple Saint Eloi Rouen
La Petite Messe Solennelle, Rossini Temple Saint Eloi Rouen vendredi 12 décembre 2025.
La Petite Messe Solennelle, Rossini
Temple Saint Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Vous les avez découverts lors des spectacles Luminiscence à la cathédrale de Rouen les chanteurs de l’ensemble vocal professionnel normand Vox Noctis vous proposent un premier événement musical avec la Petite Messe Solennelle de Rossini, dans sa version à 12 chanteurs accompagnés de Domitille Bès au piano et de Marie-Anne Faupin au bandonéon, tous placés sous la baguette de Pierre-Alexis Touzeau. .
Temple Saint Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 40 29 14 voxnoctis76@gmail.com
