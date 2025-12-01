La Petite Messe Solennelle, Rossini Temple Saint Eloi Rouen

La Petite Messe Solennelle, Rossini

Temple Saint Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Vous les avez découverts lors des spectacles Luminiscence à la cathédrale de Rouen les chanteurs de l’ensemble vocal professionnel normand Vox Noctis vous proposent un premier événement musical avec la Petite Messe Solennelle de Rossini, dans sa version à 12 chanteurs accompagnés de Domitille Bès au piano et de Marie-Anne Faupin au bandonéon, tous placés sous la baguette de Pierre-Alexis Touzeau. .

Temple Saint Eloi 20 Place Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 40 29 14 voxnoctis76@gmail.com

