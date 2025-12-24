LA PETITE MOSSON DANS LA PRAIRIE, Lavérune
Chemin du Pont de la Fuste Lavérune Hérault
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
• La petite Mosson dans la prairie
LAVERUNE Rendez vous au parking le long du chemin du pont de la Fuste
Dimanche 8 février
De 14h30 à 16h30
sur inscription via le site des JMZH (journées mondiales des zones humides) https://www.jagispourlanature.org/activite/la-petite-mosson-dans-la-prairie-ou-les-prairies-de-la-mosson
à partir de 10 ans
Laissez vous guider à la rencontre d’un paysage renaissant, dans le cadre des journées mondiales des zones humides là où s’étendaient les champs, la rivière retrouve aujourd’hui ses prairies et ses chants d’eau. Venez découvrir cette métamorphose, entre nature retrouvée et vie nouvelle.
Avec l’EPTB Lez .
Chemin du Pont de la Fuste Lavérune 34880 Hérault Occitanie
