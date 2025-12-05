La petite musique intérieure brute Bourges
La petite musique intérieure brute Bourges vendredi 5 décembre 2025.
La petite musique intérieure brute
34 rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le Conservatoire accueille pour la première fois un spectacle inclusif.
L’association Dans’Handi et ses artistes conjuguent leurs talents pour donner naissance à une pièce unique ! 10 .
34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
For the first time, the Conservatoire hosts an inclusive show.
German :
Am Konservatorium findet zum ersten Mal eine inklusive Aufführung statt.
Italiano :
Il Conservatorio ospita per la prima volta uno spettacolo inclusivo.
Espanol :
El Conservatorio acoge por primera vez un espectáculo inclusivo.
L’événement La petite musique intérieure brute Bourges a été mis à jour le 2025-09-13 par OT BOURGES