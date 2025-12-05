La petite musique intérieure brute Bourges

La petite musique intérieure brute

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Début : 2025-12-05 20:00:00

Le Conservatoire accueille pour la première fois un spectacle inclusif.

L’association Dans’Handi et ses artistes conjuguent leurs talents pour donner naissance à une pièce unique ! 10 .

English :

For the first time, the Conservatoire hosts an inclusive show.

German :

Am Konservatorium findet zum ersten Mal eine inklusive Aufführung statt.

Italiano :

Il Conservatorio ospita per la prima volta uno spettacolo inclusivo.

Espanol :

El Conservatorio acoge por primera vez un espectáculo inclusivo.

