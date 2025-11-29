LA PETITE MUSIQUE PALAIS DE LA BIÈRE Poitiers
LA PETITE MUSIQUE Samedi 29 novembre, 20h30 PALAIS DE LA BIÈRE Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:59:00
Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:59:00
Deux DJ originaires de Poitiers (Elliott & Jonathan), portent le projet « La petite Musique » et mettent l’ambiance avec des sélections musicales solaires, dynamiques, mêlant House, Nu Disco, Groovy et Tech House.
PALAIS DE LA BIÈRE 250 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 64 72 14 56
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/lpetitemusique/ »}] Bières artisanales, cuisine maison et concerts live dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Groovy Nu Disco