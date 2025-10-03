La Petite Parenthèse Apéro polar La Petite Parenthèse Audenge

La Petite Parenthèse Apéro polar La Petite Parenthèse Audenge vendredi 3 octobre 2025.

La Petite Parenthèse Apéro polar

La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Vendredi 3 octobre, à partir de 19H, la petite parenthèse reçoit Clarisse Serre « La Lionne du barreau ».

Clarisse Serre est pénaliste. Sa ténacité, son sens de la plaidoirie et son franc-parler en font une des avocates les plus puissantes de France. Après La Lionne du barreau, qui retraçait son parcours, elle choisit cette fois de raconter une de ses affaires les plus incroyables. Ce faisant, elle retrace la tourmente à laquelle son client et elle ont dû faire face, lorsque celui-ci a défrayé la chronique judiciaire.

Un témoignage édifiant dont elle viendra échanger avec vous dans le cadre de l’Apéro Polar. .

La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 36 02 05 librairielapetiteparenthese@gmail.com

English : La Petite Parenthèse Apéro polar

German : La Petite Parenthèse Apéro polar

Italiano :

Espanol : La Petite Parenthèse Apéro polar

L’événement La Petite Parenthèse Apéro polar Audenge a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Coeur Bassin