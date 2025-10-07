La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire La Petite Parenthèse Audenge
La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire La Petite Parenthèse Audenge mardi 7 octobre 2025.
La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire
La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Mardi 7 octobre, à partir de 19H, venez partager vos coups de coeur littéraires, échanger sur vos livres préférés et découvrir une sélection de rentrée à la petite parenthèse. .
La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 36 02 05 librairielapetiteparenthese@gmail.com
English : La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire
German : La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire
Italiano :
Espanol : La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire
L’événement La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire Audenge a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Coeur Bassin