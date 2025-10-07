La Petite Parenthèse soirée apéro littéraire La Petite Parenthèse Audenge

La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge Gironde

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Mardi 7 octobre, à partir de 19H, venez partager vos coups de coeur littéraires, échanger sur vos livres préférés et découvrir une sélection de rentrée à la petite parenthèse. .

La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 36 02 05 librairielapetiteparenthese@gmail.com

