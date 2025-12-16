La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande
La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande vendredi 23 janvier 2026.
La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
La Médiathèque Albert-Camus vous propose une soirée petite rentrée littéraire d’acquisitions participatives, animée avec les libraires de La Clé à Molette et de Libellule, le vendredi 23 janvier à 19h en salle René-Char.
En accès libre pour tous.
La Médiathèque Albert-Camus vous propose une soirée petite rentrée littéraire d’acquisitions participatives, animée avec les libraires de La Clé à Molette et de Libellule, le vendredi 23 janvier à 19h en salle René-Char.
En accès libre pour tous. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus
Participative literary season at the Médiathèque. Come and discover the favorites of this year’s small back-to-school literary season. Comics, manga, novels, thrillers there’s something for everyone!
L’événement La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Val de Garonne