La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande

La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

La Médiathèque Albert-Camus vous propose une soirée petite rentrée littéraire d’acquisitions participatives, animée avec les libraires de La Clé à Molette et de Libellule, le vendredi 23 janvier à 19h en salle René-Char.

En accès libre pour tous.

English : La petite rentrée littéraire à la Médiathèque Albert Camus

Participative literary season at the Médiathèque. Come and discover the favorites of this year’s small back-to-school literary season. Comics, manga, novels, thrillers there’s something for everyone!

