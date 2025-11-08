La petite réparation solidaire La Ferté-Bernard

La petite réparation solidaire

Devant la recyclerie Grenier de l’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

2025-11-08

Atelier bricolage express. Organisé par Cyclamaine fertois .

Devant la recyclerie Grenier de l’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 58 22 57 cyclamainefertois@gmail.com

