Informations pratiques

« La petite Rhinolophe qui ne voulait plus être une Chauve-souris » Vendredi 11 Septembre 2026 à Notre Dame du Mont à Breil-sur-Roya Vendredi 11 septembre, 18h50 Notre Dame du Mont Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:50:00+02:00 – 2026-09-11T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:50:00+02:00 – 2026-09-11T22:15:00+02:00

« La petite rhinolophe qui ne veut plus être une chauve-souris ! » par Gilles El Baz avec le service Natura 2000 de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.

RDV Vendredi 11 septembre 2026 à 18h50, Chapelle Notre Dame du Mont à Breil-sur-Roya, 1311 route de la Madone du Mont à Breil-sur-Roya devant le panneau du site N2000 « Sites à chauves-souris de Breil-sur-Roya ».

Une soirée contée sera déclinée par le conteur, entrecoupée d’explications scientifiques par l’animatrice N2000.

18h50 : accueil et observation des chauves-souris en sortie de gîte et pause pique-nique

20h15 : soirée contes

22h15 : fin

Ce spectacle est gratuit sur inscription obligatoire :

téléphone 04 92 41 80 30 courriel : natura2000@carf.fr

Apportez votre pique-nique, plaid, coussin, vêtements couvrants : la nuit il fait plus frais !

Animation site N2000 financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et les aides de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

Notre Dame du Mont Breil sur Roya Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0492418030 »}, {« type »: « email », « value »: « natura2000@carf.fr »}] [{« link »: « mailto:Natura2000@carf.fr »}]

La 30ème nuit internationale de la chauve-souris célébrée par une soirée contée avec observation des chauves-souris sur le site Natura 2000 de la CARF « Sites à chauves-souris de Breil sur Roya ». Chiroptères Natura 2000

CARF