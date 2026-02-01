La Petite Ronde des Arts La Magic Broût-Vernet

La Petite Ronde des Arts

La Magic 28 Rue de la Chaume Broût-Vernet Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

4/6 ans

Date :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Vos petits architectes en herbe vont adorer ! Un atelier créatif pour découvrir l’architecture en s’amusant. Les enfants exploreront cet art passionnant à travers des activités ludiques et adaptées à leur âge. Un moment d’éveil artistique inoubliable !

La Magic 28 Rue de la Chaume Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr

English :

Your little budding architects will love it! A creative workshop to discover architecture while having fun. Children will explore this fascinating art through fun, age-appropriate activities. An unforgettable moment of artistic awakening!

