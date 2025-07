La petite scène au fond du jardin Wasselonne

La petite scène au fond du jardin Wasselonne dimanche 20 juillet 2025.

La petite scène au fond du jardin

26 rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

La petite scène au fond du jardin, concerts, musique baroque et ateliers jeune public organisé par Dulcis Melodia.

Très attendu des mélomanes, ce rendez-vous estival propose de (re)découvrir la musique ancienne dans un cadre verdoyant.

– dimanche 20 juillet à 18h Autour de Cancionero de la Sablonara

– mardi 22 juillet à 20h30 De Londres à Venise

– mercredi 23 juillet à 15h L’enfant au tambour

– samedi 26 juillet à 20h30 Les plaisirs de la campagne

– dimanche 27 juillet à 18h L’europe galante

Sur réservation.

Entrée gratuite, participation libre.

Pour plus de renseignements concernant les dates et horaires des concerts www.dulcismelodia.com 0 .

26 rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 13 30 dulcismelodia@neuf.fr

English :

The small stage at the bottom of the garden, concerts, baroque music and workshops for young audiences organized by Dulcis Melodia.

German :

Die kleine Bühne am Ende des Gartens, Konzerte, Barockmusik und Workshops für junges Publikum, organisiert von Dulcis Melodia.

Italiano :

Sul piccolo palco in fondo al giardino, concerti, musica barocca e laboratori per il pubblico giovane organizzati da Dulcis Melodia.

Espanol :

El pequeño escenario al fondo del jardín, conciertos, música barroca y talleres para el público joven organizados por Dulcis Melodia.

