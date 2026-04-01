La petite séance Médiathèque Pleine-Fougères
La petite séance Médiathèque Pleine-Fougères mercredi 22 avril 2026.
Pleine-Fougères
La petite séance
Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Projection d’un film pour toute la famille à la médiathèque. .
Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 64 58
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English :
L’événement La petite séance Pleine-Fougères a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel