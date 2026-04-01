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La petite séance Médiathèque Pleine-Fougères

La petite séance Médiathèque Pleine-Fougères mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 2 Rue William Éon

Ville : 35610 Pleine-Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pleine-Fougères

La petite séance

Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Projection d’un film pour toute la famille à la médiathèque.   .

Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 64 58 

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English :

L’événement La petite séance Pleine-Fougères a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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