La petite séance Médiathèque Pleine-Fougères

Pleine-Fougères

La petite séance

Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Projection d’un film pour toute la famille à la médiathèque. .

Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 64 58

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English :

L’événement La petite séance Pleine-Fougères a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel